Dall’Inghilterra: il PSG sfida Inter e Juve per Sanchez

Si sarebbe inserito anche il PSG nella corsa ad Alexis Sanchez. L’attaccante cileno ex Udinese e Barcellona ha un contratto con l’Arsenal fino al 2018 e le trattative per il rinnovo risultano bloccate da qualche tempo. In tale ottica si era fatto forte l’interesse di Juve ed Inter nel voler ingaggiare il classe ’88 a partire dal prossimo giugno, che ora potrebbero vedersela pure con i parigini, potenze economiche di prim’ordine. Lo riporta il Daily Mirror.