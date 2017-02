Dall’Inghilterra: il Watford continua la spesa italiana: nel mirino c’è Lemina della Juve

Il Watford potrebbe continuare la ‘spesa italiana’ ingaggiando Mario Lemina. Secondo i colleghi del Watford Observer infatti, gli Hornets avrebbero messo nel mirino il gabonese ex Marsiglia nel tentativo di portarlo in Premier League a giugno. Il futuro del classe’93 di Libreville potrebbe essere quindi lontano da Torino e dalla Juventus, ma condiviso con otto vecchie conoscenze del nostro campionato. L’organico di Walter Mazzarri annovera infatti diversi ex Serie A, giunti direttamente, o tramite terzi, ai Calabroni. I giocatori in questione sono: Mauro Zarate, M’Baye Niang, Roberto Pereyra, Juan Camilo Zuniga, Stefano Okaka, José Holebas, Miguel Angel Britos e Valon Behrami. Una bella rosa da sfogliare per l’ex tecnico dell’Inter…