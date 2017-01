Dall’Inghilterra: il West Ham vuole riportare Evra in Premier. Troppa la concorrenza allo United

Non solo Manchester United ma anche West Ham. Dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni circa un interessamento degli Hammers per lo juventino Evra, considerato in partenza da Torino secondo i media d’oltremanica. Il “Sun” rivela di come Bilic voglia acquistare diversi giocatori d’esperienza per riportare in alto il suo West Ham e un grande conoscitore del calcio inglese come Evra potrebbe fare al caso suo. Un ritorno al Manchester United è il sogno del francese ma ai Red Devils la concorrenza è sicuramente più accesa, data la presenza di diversi giocatori come Shaw, Blind e Darmian sulle fasce, e per questo un trasferimento al West Ham potrebbe permettere al terzino di ottenere maggiore spazio in questo finale di carriera.