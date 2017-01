Dall’Inghilterra: Inter, concorrenza in vista per Rodriguez. Lo vogliono anche Juve ed Arsenal

Si prospetta un’estate calda per l’Inter di Stefano Pioli. Con il mercato invernale giunto quasi al termine, i nerazzurri stanno già cercando di mettere le basi per trattative da compiersi durante la sessione estiva, quando saranno liberi di operare senza il vincolo del Fair Play Finanziario. Sembrava, ad esempio, avessero trovato l’accordo per Ricardo Rodriguez, terzino sinistro del Wolfsburg, uno dei migliori in Europa. Eppure dall’Inghilterra, grazie ai colleghi di Metro, giungono notizie poco rassicuranti per il club di Suning: Juventus ed Arsenal sarebbero infatti pronte a battagliare con i milanesi per arrivare al 24enne svizzero. La sua valutazione è compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, e l club tedesco non sembrerebbe intenzionato a cederlo a prezzo di saldo. Quel che è certo, è che chi lo acquisterà dovrà… ‘sudarselo’.