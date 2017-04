Dall’Inghilterra: Inter, Juve attente! Guardiola vuole Sanchez a tutti i costi

Alexis Sanchez, attaccante esterno in forza all’Arsenal, potrebbe lasciare Londra nella prossima sessione di mercato. Infatti il giocatore cileno sarebbe seguito con molto interesse da Juventus, Inter e Chelsea e ora, secondo i colleghi de Cooperativa, anche dal Manchester City. I Citizens parrebbero però essere in vantaggio nella corsa al calciatore che preferirebbe raggiungere Guardiola, tecnico che lo ha già allenato al Barcellona e con cui è rimasto in ottimi rapporti.