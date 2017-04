Dall’Inghilterra: James fuori dai piani di Zidane. Chelsea e Liverpool ci provano, Juve e Inter rilanciano?

Nei piani di Zinedine Zidane non c’è spazio per lui e per questo in estate la sua partenza appare scontata. L’avventura di James Rodríguez in quel di Madrid sembra ormai giunta ai titoli di coda e dall’Inghilterra c’è già chi pregusta uno dei colpi dell’estate. Come riportato dal “Sun”, il Liverpool e il Chelsea avrebbero ribadito il proprio interesse nei confronti del centrocampista colombiano, considerato da Kloop e Conte come un ottimo innesto per le rispettive squadre. I Reds tempo fa sono stati accostati a un’offerta da 92 milioni di sterline, offerta formulata al Real Madrid per l’acquisizione della accoppiata Asensio-James. Mentre il primo ha però dichiarato espressamente di voler restare in camiseta blanca, le possibilità di portare il numero diez colombiano ad Anfield rimangono ancora vive. Il Chelsea vorrebbe invece sfruttare l’interesse del Real per Hazard per concludere un clamoroso scambio, portando appunto James Rodríguez a Stamford Bridge. Non va dimenticato inoltre l’interessamento da parte del Bayern Monaco, dove Carlo Ancelotti sarebbe più che entusiasta di riaccogliere sotto la propria ala uno dei giocatori ai quali aveva affidato le chiavi del suo centrocampo ai tempi di Madrid. Più difficile al momento appare un approdo del madridista in Italia, dove Inter e Juventus continuano comunque a tenere monitorata la situazione, pronte a dire la loro in sede di mercato.