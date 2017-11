Dall’Inghilterra: Juve 7° nella classifica degli stipendi. Barça primo della classe

Il mercato di gennaio è alle porte e molti top club europei sono pronti a sfidarsi a suon di milioni per rinforzare le proprie rose in vista della seconda e decisiva parte di stagione. Prima di investire ulteriori capitali in nuovi acquisti, le diverse società dovranno però guardare il proprio conto in banca per capire di quale disponibilità economica potranno disporre, partendo nella loro analisi dai soldi già spesi per gli stipendi dei giocatori presenti in rosa. A fare questi calcoli, stilando una classifica dei club con gli stipendi maggiori, ci ha provato il sito www.sportingintelligence.com, attraverso l’annuale studio denominato Global Sports Salaries.

Prendendo in considerazione solamente il mondo del calcio, salta subito all’occhio come il Barcellona sia attualmente in testa alla classifica degli stipendi, con un costo complessivo della rosa che tocca quota 141 milioni di euro l’anno (stiamo parlando del totale degli ingaggi annuali). Al secondo posto il Psg con 139 milioni mentre a completare il podio è il Real Madrid con 134 milioni. Medaglia di legno per i due club di Manchester, con United e City che spendono attualmente 112 milioni ciascuno per pagare gli stipendi ai propri giocatori. La sesta posizione è del Bayern Monaco con 111 milioni annui mentre il settimo posto spetta alla Juventus, unico club italiano nella Top 10, grazie ai suoi 104 milioni di monte ingaggi. Completano le prime dieci posizioni Chelsea, Arsenal e Atletico Madrid, rispettivamente con 95, 86 e 83 milioni di euro (fonte Mundo Deportivo).

Estendendo lo studio anche agli altri sport, la Juve scende fino al 32esimo posto (lo scorso anno era 41esima), con Milan al 65esimo (era 132esima) e Inter al 79esimo (era 77esima). Gli Oklahoma City Thunder, team NBA, guidano il gruppo dei ‘paperoni’, seguiti sul podio da Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Sono infatti i roster delle franchigie del basket d’oltremanica a dominare la classifica degli stipendi.