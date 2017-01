Dall’Inghilterra: Juve, 90 milioni + Morata per Dybala, ecco l’offerta shock del Real…e Kroos e Modric?

Negli ultimi giorni Marotta ha cercato di tranquillizzare il popolo bianconero spiegando che il rinnovo di Paulo Dybala si farà a breve ma oggi dall’Inghilterra arriva la clamorosa notizia di un nuovo assalto lanciato dal Real Madrid per strappare la Joya alla Juventus la prossima estate. Secondo quanto riportato dal “Sun” infatti, Florentino Perez avrebbe offerto 90 milioni di euro più l’intero cartellino di Alvaro Morata (senza diritto di recompra questa volta) per portare Dybala al Bernabeu prima dell’inizio della prossima stagione. Il tabloid inglese aggiunge di come la Juventus abbia chiesto di inserire anche uno tra Toni Kroos e Luka Modric nella trattativa, ricevendo come risposta un secco “No” del Real. Qualora alla Vecchia Signora dovessero “bastare” i 90 milioni più il ritorno di Morata a Torino, l’affare Dybala potrebbe diventare il più costoso della storia, andando a superare il record appena fatto segnare dallo United con l’acquisto di Pogba proprio dai bianconeri. Secondo “Mundo Deportivo” il giocatore avrebbe già espresso la propria volontà di trasferirsi a Madrid ma a Torino continuano a negare, convinti del fatto che Dybala ha scelto di continuare a indossare una maglia bianconera, non una camiseta blanca.