Dall’Inghilterra: Juve attenta! Anche Conte vuole Cancelo

Sembra proprio il caso di dirlo: tutti pazzi per Cancelo. Obiettivo della Juventus per il dopo Dani Alves, il terzino portoghese piace molto anche al Tottenham di Mauricio Pochettino ma secondo quanto riportato da “Sky Sports Uk” un nuovo club inglese si sarebbe messo sulle tracce del difensore del Valencia. Si tratta del Chelsea di Antonio Conte, alla ricerca spasmodica di un terzino dopo i tanti “no” ricevuti dalla Juve per Alex Sandro. I Blues starebbero seguendo Cancelo con molta attenzione dagli Europei U21 tenutisi in Polonia e nei prossimi giorni potrebbero provare a superare la concorrenza di Spurs e Bianconeri per portare il giovane 23enne a Londra.