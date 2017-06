Dall’Inghilterra: Juve, concorrenza dalla Premeir per Matuidi…

In scadenza con il PSG, Blaise Matuidi sembra ormai destinato a lasciare il club parigino già in questa finestra di mercato, con la Juventus che potrebbe provare a portarlo in Italia, soprattutto nel momento in cui i bianconeri non dovessero riuscire a trovare un accordo con il Siviglia per N’Zonzi. Secondo quanto riportato dal “Sun” però la Vecchia Signora dovrà superare la concorrenza di due top club di Premier League per arrivare al centrocampista francese, concorrenza che riporta i nomi di Arsenal e Manchester United. Entrambe le compagini inglesi appaiono molto interessate all’assistito di Mino Raiola, con i Red Devils che, dopo l’acquisto di Pogba, potrebbero tornare presto a trattare con l’agente italo-olandese per portare un altro centrocampista francese sul campo di Old Trafford. I Diavoli Rossi al momento sembrano infatti in vantaggio sui Gunners di Wenger, dal momento che l’Arsenal la prossima stagione sarà impegnato “solamente” in Europa League.