Dall’Inghilterra: Juve, concorrenza Tottenham per Douglas Costa. Piace anche ad altri club londinesi

In estate potrebbe concretizzarsi una clamorosa partenza in casa Bayern Monaco, con Douglas Costa che dopo sole due stagioni potrebbe lasciare i bavaresi per provare un’esperienza in un nuovo campionato. Acquistato per circa 25 milioni di euro dallo Shakhtar Donetsk nel 2015, il brasiliano non sarebbe soddisfatto del minutaggio concessogli fino a questo momento da Carlo Ancelotti, il quale gli ha preferito spesso Ribery in questa stagione, e in più occasioni avrebbe espresso il proprio malumore legato a tale situazione. Qualche settimana fa il giocatore era stato accostato alla Juventus, club in ottimi rapporti con il Bayern e che proprio in estate dovrebbe definire con i bavaresi il passaggio a titolo definitivo di Coman a Monaco. Secondo quanto riportato dal “Sun” però, i bianconeri dovranno vedersela con alcuni club di Premier League, disposti a pagare molto per portare l’esterno offensivo in Inghilterra. Il Tottenham starebbe preparando un’offerta da 35 milioni di euro da presentare ai Campioni di Germania mentre Arsenal e Chelsea starebbero monitorando la situazione, pronti a fare il loro ingresso in qualsiasi trattativa in sede di mercato.