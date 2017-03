Dall’Inghilterra: Juve, Conte non molla Marchisio. A giugno sarà assalto

Sin qui la stagione di Claudio Marchisio non gli ha regalato grandi soddisfazioni. Lo scarso minutaggio, dovuto soprattutto a problemi fisici, non gli sta dando l’opportunità di riprendere la forma e tornare ad essere il perno del centrocampo bianconero. Ma Antonio Conte, estimatore del Nazionale italiano, ha sempre avuto un debole per lui e – secondo quanto riportato da ESPN UK – sarebbe pronto a sferrare un’offensiva per portarlo a Londra. Il numero otto della Juventus andrebbe a rinforzare ulteriormente il reparto mediano dei Blues, che per l’anno prossimo puntano la Champions League.