Dall’Inghilterra: Juve, De Gea è il piano B se salta Donnarumma

È ormai noto che la Juventus non disprezzerebbe l’idea di strappare al Milan il giovane Donnarumma per renderlo il futuro Buffon bianconero ma, dal momento che tale trattativa potrebbe rivealrsi molto complicata (Donnarumma piace infatti a mezza Europa e deve ancora decide cosa fare del suo futuro), in Inghilterra sono sicuri che la Vecchia Signora abbia già preparato un piano B. Secondo il “Sun” infatti, la Juve salterebbe sondando la pista De Gea, considerato ormai da qualche anno uno dei migliori portieri sulla piazza. Lo spagnolo interessa molto anche al Real Madrid, il quale starebbe però valutando anche la pista Courtois.