Dall’Inghilterra: Juve e Inter assalto a Renato Sanches in prestito dal Bayern

Renato Sanches, regista diciannovenne del Bayern Monaco, non ha avuto lo spazio che avrebbe sperato la scorsa estate quando i bavaresi lo strapparono al Benfica per una cifra che, includendo tutti i bonus, può raggiungere gli 80 milioni di euro. Secondo “beIN Sports”, il Bayern sarebbe pronto a cedere il giocatore in prestito per farlo maturare, pertanto Juventus, Inter, Lione e Marsiglia si sarebbero mobilitate per accaparrarsi quanto prima l’interessante prospetto portoghese.