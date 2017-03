Dall’Inghilterra: Juve e Inter attente! Anche lo United di Mou pensa a Sanchez

Anche il Manchester United si sarebbe iscritto alla corsa per arrivare ad Alexis Sanchez. Come rivelato dal “Daily Express”, Josè Mourinho starebbe pensando al cileno come piano b nel caso in cui il tanto desiderato colpo Griezmann dovesse sfumare. Lo Special One andrebbe così a fare concorrenza a Inter e Juve, club che da tempo hanno posto Sanchez in cima alla propria lista della spesa, e a infastidire Psg, Siviglia e Atletico Madrid, altre tre squadre molto interessate all’attaccante dei Gunners. Per ora l’unica cosa certa è che l’ex Udinese lascerà l’Arsenal a fine stagione (data la rottura con il club) mentre sempre più complicato rimane capire quale sarà la sua futura squadra, date le tante opzioni presenti sul tavolo.