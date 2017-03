Dall’Inghilterra: Juve e Inter attente! Conte ha chiesto Sanchez alla dirigenza del Chelsea

Juve e Inter lo hanno messo da tempo nelle rispettive liste dei desideri di calciomercato estivo ma il ritorno in Italia di Alexis Sanchez potrebbe diventare presto un’utopia. Secondo quanto rivelato dal “Guardian” infatti, l’ex Udinese sarebbe finito nel mirino del Chelsea, dove a richiederlo a gran voce sarebbe stato proprio l’ex allenatore della Juve, e sogno di Suning per l’Inter del domani, Antonio Conte. Il manager italiano, in occasione di alcuni incontri avuti con la dirigenza blues per discutere del rinnovo del contratto, avrebbe chiesto al club di acquistare proprio l’attaccante cileno. Sanchez andrà in scadenza con l’Arsenal nell’estate 2018 ma i gunners, dal momento che la rottura con il giocatore sembra insanabile, non sono disposti a lasciar partire l’ex Barcellona a costo zero. Per questo motivo, davanti all’offerta giusta, Sanchez potrà cambiare maglia nei prossimi mesi. Oltre al Chelsea anche il Manchester United di Mourinho è pronto a lanciare l’assalto al talentuoso n.7 e non vanno dimenticate anche le avances provenienti da alcuni club della Liga, come Siviglia e Atletico Madrid. Si preannuncia dunque un’estate infuocata per Alexis Sanchez, con Juve e Inter pronte a riportarlo in Italia e un Antonio Conte disposto a tutto pur di tenerlo a Londra, in maglia blues però.