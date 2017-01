Dall’Inghilterra: Juve, gruppo su WhatsApp per convincere Rakitic. Gli autori? Mandzukic, Pjaca e Dani Alves

Un gruppo WhatsApp per convincere Rakitic a venire a Torino. Questo il piano messo in atto per mesi da alcuni giocatori juventini per persuadere la stella croata a trasferirsi sotto la Mole. Come rivelato dal “Sun”, Mandzukic, Pjaca e Dani Alves avrebbero creato questa estate un gruppo su WhatsApp chiamato “Juventus”, all’interno del quale era stato inserito anche il giocatore del Barcellona Rakitic. Molte le foto inviate dopo ogni vittoria e le belle parole spese nei confronti della società bianconera da parte dei tre juventini per convincere il croato a tentare questa nuova esperienza. Come risposta avrebbero ricevuto però un tiepido “No” da parte del centrocampista. Rakitic avrebbe infatti espresso il proprio desiderio di rimanere in Catalogna qualora Luis Enrique dovesse lasciare il club. Il giocatore si trova molto bene a Barcellona ma nell’ultimo periodo il suo malumore sta salendo dato lo scarso minutaggio che a suo avviso il tecnico spagnolo gli starebbe riservando. …