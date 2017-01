Dall’Inghilterra: Juve, il Chelsea tenta il tutto per tutto per Kolasinac

Rush finale di mercato infiammato. La Juventus, alla ricerca di un terzino che possa sostituire Evra andato a Marsiglia, deve fronteggiare un’importante concorrenza del Chelsea dell’ex Antonio Conte. Secondo i colleghi del Mirror infatti il tecnico italiano avrebbe dato ordine ai suoi uomini di mercato di accelerare per la trattativa che porterebbe Kolasinac (obiettivo numero uno dei bianconeri) a Londra subito entro la fine della finestra invernale. Il terzino bosniaco ha già un accordo con i campioni d’Italia per il trasferimento estivo ma lo Schalke potrebbe venderlo prima per fare cassa e non perderlo a zero (va a scadenza).