Dall’Inghilterra: Juve, il Galatasaray è piombato su Mandzukic

Sirene turche per la Juventus. Secondo quanto riportato dai colleghi del Sun, il Galatasaray sarebbe piombato su Mario Mandzukic. Igor Tudor in persona, neo tecnico dei giallorossi di Istanbul, l’avrebbe ufficialmente richiesto alla dirigenza, identificandolo come l’obiettivo numero uno della prossima campagna acquisti. L’attaccante croato ha il contratto in scadenza nel 2018 e una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.