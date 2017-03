Dall’Inghilterra: Juve, il West Ham punta Lichtsteiner

Secondo quanto riportato dalla testata londinese Green Street Hammers, il West Ham starebbe pensando per l’estate al terzino destro Stephan Lichtsteiner. L’esterno svizzero della Juventus, nonostante abbia da poco rinnovato fino al 2018, potrebbe lasciare Torino in estate e gli inglesi potrebbero approfittare della situazione per fare un’offerta alla Juve per cercare di accaparrarselo.