Dall’Inghilterra: Juve, il West Ham torna alla carica su Mandzukic. C’è anche il Besiktas

Secondo quanto riportato dal “Sun”, il West Ham sarebbe tornato sulle tracce di Mario Mandzukic e, con il presentarsi delle giuste condizioni, sarebbe pronto a portare il centravanti croato in Premier League già la prossima estate. Dopo aver rifiutato nei mesi scorsi una prima offerta proveniente proprio dagli Hammers, secondo quanto rivelato dal tabloid inglese, la Juventus avrebbe aperto nelle ultime ore la porta a una possibile partenza del proprio attaccante a fine stagione, mettendo in preallerta il club londinese. Nonostante i primi rifiuti, il West Ham non ha infatti mai abbandonato l’idea di poter regalare a Bilic l’ex centravanti del Bayern Monaco, e questa nuova indiscrezione fa ben sperare i tifosi britannici, i quali già da tempo sognano di poter ammirare l’accoppiata Mandzukic-Carroll. Da segnalare anche un interessamento del Besiktas che ormai da qualche settimana si è messo sulle tracce del giocatore bianconero.