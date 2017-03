Dall’Inghilterra: Juve, la Premier resta vigile su Bonucci. Chelsea e City pronte all’assalto

Le acque in casa Juventus si sono calmate dopo il litigio tra Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci che ha costretto quest’ultimo ad essere escluso dal match di andata di Champions League contro il Porto. Il centrale difensivo è tornato a dominare ed amministrare il reparto più solido dell’intera Serie A e, nonostante la pace sia tornata a farla da padrona con il tecnico italiano e l’ambiente juventino, in Premier League c’è chi non ha mai perso interesse in lui. Secondo quanto riportato da Daily Mail e Daily Star, Pep Guardiola e Antonio Conte sarebbero ancora sulle sue tracce, speranzosi di poterlo strappare al club di corso Galileo Ferraris durante il mercato estivo. Il nazionale italiano ha ammesso di aver rifiutato contratti milionari pur di rimanere in bianconero e scrivere la storia della Juventus, come dimostrato dal rinnovo contrattuale formalizzato mesi fa, ma il fascino del campionato più bello del mondo potrebbe tornare a farlo vacillare, questa volta definitivamente a favore suo. E allora potrebbero essersi reinnescati i campanelli d’allarme in casa bianconera, vista la potenza di fuoco di Chelsea e City supportata dalla speranza dei due club inglesi di far leva sul malcontento latente e silenzioso del gigante difensivo.