Voci dall’Inghilterra: Juve, l’agente di Allegri tratta con l’Arsenal

Si riaccendono le voci di mercato che vogliono Massimiliano Allegri lontano da Torino a partire dalla prossima estate. Secondo i colleghi del Sun, in seguito alle sconfitte in Supercoppa Italiana col Milan e in campionato con la Fiorentina, il tecnico italiano avrebbe ‘rotto’ con alcune bandiere bianconere (Bonucci, Chiellini e Buffon). Gli stessi colleghi sostengono che l’agente dell’allenatore ex Milan sarebbe già in trattative con l’Arsenal per un trasferimento estivo del suo assistito a Londra per sostituire Arsene Wenger. La panchina dei Gunners, meta ambita da diversi allenatori, potrebbe garantire un rapporto lavorativo lungo un decennio, progetto che affascinerebbe il tecnico livornese.