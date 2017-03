Dall’Inghilterra: Juve, l’Arsenal punta alla doppietta di mercato. Allegri e Dybala vanno a Londra?

L’Arsenal sta vivendo un periodo drammatico. La seconda bruciante sconfitta contro il Bayern Monaco per 5-1 ha dato il via ad una dura contestazione della tifoseria nei confronti di Arsene Wenger. Nel post partita il tecnico dei Gunners ha cercato di minimizzare, imputando l’arbitraggio come il maggior responsabile di questa disfatta. Il club londinese, qualche giorno fa, ha ribadito la fiducia nei confronti del suo allenatore, considerando il proprio futuro totalmente nelle mani del francese. Eppure le voci intorno alla guida tecnica della squadra dell’Emirates hanno ripreso a rincorrersi, con i colleghi del Mirror che continuano a spingere la candidatura di Massimiliano Allegri. Secondo il quotidiano inglese l’Arsenal avrebbe già deciso di voler puntare sull’attuale tecnico bianconero, con la speranza di riuscire a strappare anche… Paulo Dybala. Sì, perché Wenger non sarebbe l’unico in uscita da Londra. Anche Alexis Sanchez sembra ormai sempre più prossimo all’addio. Ed allora per correre ai ripari i Gunners potrebbero tentare l’assalto alla Joya, nella speranza di risollevarsi grazie alla ‘doppietta di mercato’ ai danni della Juventus…