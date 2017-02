Dall’Inghilterra: Juve, Man. United e Atletico Madrid vogliono Lyanco

Concorrenza in vista per la Juventus nella corsa che porta a Lyanco, difensore del San Paolo per il quale i bianconeri hanno già fatto un’offerta a gennaio. Secondo i colleghi del Daily Mirror anche il Manchester United e l’Atletico Madrid sarebbero sulle tracce del brasiliano naturalizzato serbo, tanto che i Red Devils avrebbero sondato il terreno mandando una prima offerta da oltre 10 milioni di euro. L’offerta respinta del club di Corso Ferraris si sarebbe aggirata intorno ai 5 milioni di euro.