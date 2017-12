Dall’Inghilterra: Juve-Man Utd, scambio Alex Sandro-Mkhitaryan

Il Manchester United fa sul serio per Alex Sandro. Secondo quanto riportato dal “Sun”, i Red Devils sarebbero infatti intenzionati a presentare una super offerta alla Juventus per portare il terzino brasiliano in Premier League già a gennaio. Mkhitaryan più una cospicua parte economica, questo è ciò che José Mourinho è disposto a mettere sul piatto secondo il tabloid britannico. Il “Sun” fa però sapere che Massimiliano Allegri potrebbe preferire l’inserimento di Blind (piace anche all’Inter) al posto di Mkhitaryan nella trattativa, andando così a coprire subito la casella lasciata libera dalla partenza di Alex Sandro. In attesa di un’offerta ufficiale, il futuro del terzino ex Porto sembra ormai sempre più lontano da Torino, con anche il Chelsea di Antonio Conte (da mesi interessato al giocatore) pronto a rilanciare.