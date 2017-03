Dall’Inghilterra: Juve, non solo Inaki Williams. Scout anche per Bellerin

Inaki Williams, giovane attaccante del Bilbao, è uno degli ultimi nomi accostati alla Juventus che i bianconeri avrebbero fatto visionare. Ma, secondo i colleghi del Daily Cannon, il club di corso Galileo Ferraris avrebbe mandato degli scout per visionare anche il terzino spagnolo Hector Bellerin durante Italia-Spagna dell’under 21. Doppietta spagnola in vista per i bianconeri?