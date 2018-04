Dall’Inghilterra: Juve occhi in Premier, dal colpo Dembele al ritorno di Morata

Premier League osservata speciale in casa Juventus. Stando a quanto riportato dai tabloid inglesi i Bianconeri si sarebbero infatti messi sulle tracce di due giocatori attualmente residenti in quel di Londra. Il “Daily Mirror” racconta nello specifico di una Vecchia Signora molto attenta alla situazione Mousa Dembele in casa Tottenham mentre il “Sun” rilancia la notizia di un possibile (anche se molto difficile) ritorno a Torino di Alvaro Morata.

DEMBELE – L’operazione per arrivare al centrocampista belga potrebbe essere avviata a Mondiale concluso, quando Dembele tornerà a parlare con il Tottenham di un suo possibile (ma al momento improbabile) rinnovo. Indossata per la prima volta la maglia degli Spurs nell’estate del 2012, l’ex Fulham è cresciuto molto sotto la guida di Mauricio Pochettino tanto da impressionare gli juventini nel recente doppio confronto in Champions League. In scadenza nel 2019, Dembele potrebbe dunque rivelarsi presto l’acquisto low cost sul quale puntare per aggiungere muscoli (ma anche qualità) in un centrocampo già molto tecnico.

MORATA – Più complicata la pista per arrivare ad Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, sbarcato in Premier solamente un anno fa, ha dovuto affrontare una prima annata complicata con il Chelsea (soprattutto causa infortuni) ma al momento appare volenteroso di proseguire la propria avventura in terra inglese. Dopo aver già dimostrato di poter essere decisivo in Italia e Spagna con le maglie di Juventus e Real Madrid indosso, Morata vuole infatti conquistare anche la Premier League. L’addio di Antonio Conte (che lo ha voluto fortemente al Chelsea) in estate potrebbe però sparigliare le carte, con la Juventus pronta ad approfittarne.