Dall’Inghilterra: Juve, piace Lallana ma c’è da battere la concorrenza del Barcellona e del Psg

Tutti pazzi per Lallana! Il giocatore inglese sta vivendo una stagione esaltante con i Reds e ciò gli ha permesso di attirare su di sé l’attenzione di diversi top club europei. Dalle colonne del “Times” tuona infatti la notizia della volontà del Barcellona di portare il giocatore in Catalogna il prima possibile, mettendo in atto anche, perché no, un possibile doppio colpo Lallana-Coutinho. Il club spagnolo non sarebbe però l’unico interessato al giocatore. Juventus e Psg sono infatti pronte a darsi battaglia a suon di milioni per portare la stella del Liverpool nei rispettivi campionati. Lallana ha ancora due anni di contratto con i Reds ma nei prossimi mesi è prevista la discussione per un suo rinnovo. Qualora le trattative non dovessero andare a buon fine, in estate potrebbe dunque verificarsi una vera e propria battaglia per assicurarsi la stella inglese. In quel di Anfield sono avvisati…