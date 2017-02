Dall’Inghilterra: Juve, Rabiot ed Emre Can sono gli obiettivi estivi

La Juventus starebbe monitorando con molta attenzione Adrien Rabiot ed Emre Can, possibili obiettivi estivi per la mediana bianconera. Secondo i colleghi del Daily Star infatti, gli uomini di mercato del club di Corso Ferraris sarebbero concentrati sui due calciatori, rispettivamente di PSG e Liverpool, per rafforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione.