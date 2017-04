Dall’Inghilterra: Juve, respinto l’assalto del City per Alex Sandro

E’ uno dei pezzi pregiati della Juventus di Max Allegri, e indubbiamente uno dei laterali più forti al mondo. Alex Sandro da quando è in bianconero sta facendo benissimo, e sia in Italia che in Europa, i club che hanno avuto la ‘sfortuna’ di giocarci contro se ne sono accorti. Tanto che alcuni di loro vorrebbero ingaggiarlo per strapparlo ai campioni d’Italia e rafforzare il proprio reparto difensivo. Uno di questi sembrerebbe essere il Manchester City. Stando a quanto riportato dai colleghi del Mirror, i Citizens avrebbero tentato più di un approccio con la dirigenza bianconera per iniziare a trattare l’acquisizione dell’esterno brasiliano, ma la Juventus avrebbe chiuso ad ogni trattativa, ritenendolo incedibile. Il futuro prossimo di Alex Sandro sarà ancora a Vinovo.