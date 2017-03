Dall’Inghilterra: Juve, Sanchez vuole lasciare l’Arsenal ma il PSG è in vantaggio

La rottura tra Alexis Sanchez e l’Arsenal sembra ormai definitiva. L’essere stato tenuto in panchina per quarantacinque minuti nel big match perso dai Gunners contro il Liverpool, avrebbe incrinato definitivamente il rapporto tra i londinesi e il cileno. L’attaccante avrebbe infatti – come riportato dai colleghi del Mirror – chiesto la cessione, avvertendo i vertici del club di voler andare via a fine stagione. La Juventus rimarrebbe in corsa per ingaggiarlo, ma il quotidiano inglese suggerisce che in pole position per l’ex Udinese e Barcellona ci sarebbe il Paris Saint-Germain di Unai Emery.