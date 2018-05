Dall’Inghilterra: Juve, si lavora per Bellerin. Ma il prezzo…

Secondo quanto riferito da “Express” la Juventus terrebbe sempre d’occhio il terzino dell’Arsenal Hector Bellerin. Lo spagnolo non ha ottenuto la convocazione dalla Roja per i mondiali in Russia, con Marotta e Paratici pronti a sfruttare un’opportunità di mercato visto anche il mancato rinnovo del giocatore. L’ostacolo? L’attuale prezzo del cartellino: i gunners valuterebbero il proprio terzino 50 milioni, con il congiunto bianconero che sarebbe al lavoro per far abbassare il prezzo dell’operazione.