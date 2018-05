Dall’Inghilterra: Juve, tutto pronto per il ritorno di Morata

Per la serie “ci eravamo tanto amati”, la Juventus è pronta a riaccogliere in bianconero il mai dimenticato Alvaro Morata. Acquistato dal Chelsea la scorsa estate in risposta all’affare Lukaku-Manchester United, lo spagnolo ha vissuto un primo anno difficile in quel di Londra, condizionato da infortuni e problemi di ambientamento. Il desiderio di un ritorno a Torino pare non aver mai abbandonato la mente dell’ex Real Madrid e, secondo quanto riportato dal “Sun”, ora anche la Vecchia Signora si sarebbe convinta a scommettere nuovamente su un giovane bomber che molto bene aveva fatto nella sua prima esperienza in bianconero. Prestito di tre anni con obbligo di riscatto fissato a 60 milioni di euro. Questa l’offerta che il club torinese sarebbe pronto a presentare al Chelsea, con il pagamento dell’acquisto dello spagnolo che verrebbe però dilazionato in tre anni. Una sorta di Cuadrado bis, con Morata che lascerebbe così il Chelsea per stabilirsi (nuovamente) alla Juve. Se son rose…