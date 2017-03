Dall’Inghilterra: Juve, un tris di tedesche ti sfida per Emre Can

La Bundesliga cala il tris per sfidare la Juventus nella corsa ad Emre Can. Secondo quanto riportato dal Mirror, sarebbe improvvisamente aumentata la concorrenza per i bianconeri nella corsa al centrocampista dei Reds. Le tre tedesche pronte a dar battaglia ai campioni d’Italia in carica riporterebbero i nomi di Bayer Leverkusen, Hoffenheim e Lipsia, protagonista di una sorprendente stagione.