Dall’Inghilterra: Juventus-Barcellona, corsa a due per Bellerin. I Blaugrana hanno il ‘vantaggio Arda Turan’…

Hector Bellerin, terzino destro in forza all’Arsenal, potrebbe lasciare Londra durante la prossima sessione di mercato. Infatti, secondo i colleghi del The Sun, il Barcellona parrebbe fare sul serio per il giocatore e sarebbe perfino pronto a inserire Arda Turan nella trattativa. La società blaugrana, che vede nel calciatore spagnolo il rinforzo ideale per migliorare il suo reparto difensivo, deve però fare i conti con la Juventus. Il club di Corso Galileo Ferraris starebbe infatti seguendo Bellerin con molta attenzione e si direbbe pronta a sfidare il club catalano nella corsa per il giocatore.