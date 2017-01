Dall’Inghilterra: Juventus, Evra in trattativa col Crystal Palace

Sembra ormai giunta al termine l’esperienza di Patrice Evra alla Juventus. In seguito alle voci di inizio mese alimentate dagli ultimi rumour di mercato, il francese pare ormai destinato a salutare i colori bianconeri per sposarne di nuovi. Inizialmente si era fatta forte la suggestione Manchester United, in un trasferimento che avrebbe avuto del nostalgico nel suo realizzarsi, essendo stato il terzino 8 anni all’Old Trafford. Raffreddatasi questa pista, è sopravanzata l’ipotesi Valencia mentre nelle ultime ore circola una nuova notizia dall’Inghilterra secondo la quale il giocatore sarebbe in trattativa avviata con il Crystal Palace. Secondo i colleghi del Guardian infatti, il 35enne di Dakar sarebbe in discussione col club di Londra per un approdo imminente alla corte di Allardyce. L’addio a Torino è sempre più vicino…