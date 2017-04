Dall’Inghilterra: la Juve pensa a Diego Costa ma il giocatore vuole solo l’Atletico

L’esperienza di Diego Costa al Chelsea sembra ormai essere giunta ai titoli di coda (con Conte desideroso di portare a Londra Alvaro Morata) e per lo spagnolo potrebbe paventarsi l’ipotesi di un arrivo in Italia. Secondo quanto riportato dal “Sun” infatti, la Juventus sarebbe alla ricerca di un vice Higuain e, nel caso in cui Mario Mandzukic dovesse lasciare Torino a fine stagione, la Vecchia Signora avrebbe intenzione di provare a ingaggiare proprio il centravanti dei Blues. Diego Costa non avrebbe però alcuna intenzione di lasciare il Chelsea per la Juventus in quanto il suo desiderio sarebbe quello di tornare all’Atletico Madrid. Secondo il tabloid inglese infatti, lo spagnolo vorrebbe sfruttare la probabile partenza di Griezmann, direzione Manchester United, per far ritorno a Madrid dalla porta principale. Intanto il “Daily Mail” parla di un nuovo assalto da parte del Tianjin Quanjian, che sarebbe pronto a offrire al giocatore uno stipendio da 40 milioni di euro stagionali per portarlo in Cina.