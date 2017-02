Dall’Inghilterra: la lite con Allegri avvicina Bonucci alla Premier. City e Chelsea tornano all’assalto

Ieri sera Bonucci la sfida tra la sua Juve e il Porto l’ha dovuta vedere da uno sgabello dalle tribune come punizione per la “lite” avuta con Allegri durante il match contro il Palermo e il suo viso inquadrato dalle telecamere ha lasciato trapelare un certo disappunto. Ecco allora che in Inghilterra cercano di sfruttare subito questo momento di rottura tra giocatore e allenatore in casa Juve per rilanciare l’interessamento di Chelsea e City nei confronti dell’ex Bari. Secondo il “Sun” infatti sia Guardiola che Conte sarebbero pronti a lanciare un nuovo assalto in estate per convincere finalmente l’italiano a sposare l’idea di trasferirsi in Premier League per mettersi alla prova con quella che per lui sarebbe nuova realtà calcistica. Si prospetta dunque una nuova estate infuocata in quel di Torino.