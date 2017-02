Dall’Inghilterra: l’Arsenal è vicino a Kolasinac, Juve beffata?

Cercato a lungo da Juve e Chelsea nella finestra di calciomercato che si è appena chiusa, Kolasinac si prepara ad affrontare gli ultimi mesi in Bundesliga prima di salutare lo Schalke 04 per unirsi a un nuovo team. Secondo quanto lanciato dalla “Bild” e subito ripreso dal “Daily Mirror”, il futuro del bosniaco non sarà però a Torino bensì a Londra ma non in maglia Blues. L’Arsenal è infatti considerata ora la destinazione più probabile per il terzino ex Stoccarda. I Gunners si sono avvicinati sensibilmente al giocatore nelle ultime ore e, secondo i giornali esteri, starebbero lavorando per chiudere l’affare con largo anticipo rispetto all’apertura del mercato estivo. Essendo in scadenza con lo Schalke infatti Kolasinac può già stipulare un pre-contratto con un nuovo club. Juve beffata? Per ora i bianconeri restano in corsa ma l’Arsenal è pronto a chiudere.