Dall’Inghilterra: Liverpool, ora è duello con la Juve per De Vrij

Il Liverpool cerca un centrale per la prossima stagione. Dall’Inghilterra il portale TalkSport riporta dell’interesse dei Reds per Stefan De Vrij, centrale olandese della Lazio che non ha ancora trovato l’accordo con Lotito per il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo giugno. Klopp potrebbe così accogliere De Vrij a parametro zero e accordarsi con il duo agente già a gennaio. L’accordo con i biancocelesti sembra ancora lontano, nonostante i contatti con l’agente dell’olandese. L’unico intoppo per il Liverpool sarebbe la forte concorrenza della Juventus, che da tempo ha messo gli occhi si difensore e fiuta l’affare.