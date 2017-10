Dall’Inghilterra: ma quale Milan, Ancelotti vuole la Juve!

Dall’Allianz Arena all’Allian Stadium. Carlo Ancelotti starebbe meditando un clamoroso ritorno alla Juventus. A lanciare l’indiscrezione di mercato è il “Sun”, secondo cui l’ex tecnico del Bayern Monaco avrebbe intenzione di sostituire Massimiliano Allegri alla guida dei Bianconeri nel caso in cui anche in questa stagione la Vecchia Signora non dovesse riuscire a conquistare la Champions League. Allenatore della Juventus dal 1999 al 2001, Ancelotti non viene ricordato con entusiasmo dalle parti di Torino, visti gli scarsi risultati ottenuti nella sua avvenuta bianconera. La voglia di rifarsi in una piazza in cui ha sostanzialmente fallito sarebbe però proprio la benzina che in questo momento starebbe alimentando in Ancelotti l’idea di tornare alla Juventus, con l’obiettivo di far ricredere il popolo bianconero, provando a riportare a Torino la tanto attesa “Coppa dalle grandi orecchie”, vero e proprio marchio di fabbrica di casa Ancelotti.