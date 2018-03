Dall’Inghilterra: Marchisio studia un futuro a New York

Futuro in MLS per Claudio Marchio? Stando a quanto raccontato dal “Sun”, il centrocampista Bianconero potrebbe presto lasciare la Serie A per tentare un’esperienza oltreoceano. Con un contratto in scadenza in estate, Marchisio non sembra infatti rientrare più nei piani della Juventus, club nel quale (anche a causa di diversi infortuni) è finito ai margini della rosa negli ultimi anni. Per questo motivo il giocatore starebbe valutando la possibilità di firmare per i New York City, squadra nella quale hanno militato in passato anche l’ex compagno Andrea Pirlo e la leggenda dei Blues Frank Lampard. Ad allenare i Cityzens della Grande Mela è l’ex interista Patrick Vieira, con David Villa nel uomo di attaccante-superstar della franchigia.