Dall’Inghilterra: Matic a un passo dal Man United. Juve se ci sei batti un colpo

Bye Bye Juve, Matic è a un passo dal Manchester United. Secondo quanto rivelato dal “Telegraph”, Roman Abramovich si sarebbe convinto a cedere il centrocampista serbo ai Red Devils, dopo aver rifiutato una prima offerta da 35 milioni di sterline nei mesi scorsi. I nuovi 50 milioni di sterline messi sul piatto dal club allenato da Mourinho avrebbero spinto il patron del Chelsea a dare il via libera alla conclusione della trattativa, ponendo di fatto Matic a un passo dal ricongiungimento con lo Special One. Sta dunque per sfumare ufficialmente la possibilità per la Juventus di acquistare il centrocampista tanto richiesto da Allegri, con i Bianconeri che ora potrebbero tentare il tutto per tutto per Emre Can, prima di ripiegare su Matuidi nel caso in cui il Liverpool decidesse di alzare un muro pur di non lasciar partire il centrocampista tedesco.