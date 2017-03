Dall’Inghilterra: Mou sogna il doppio colpo Sanchez-Ozil. Inter e Juve sono avvisate

Alexis Sanchez e Mesut Ozil, oggi insieme all’Arsenal e domani…al Manchester United? Secondo quanto riportato da “Football.London”, e subito ripreso dal “Daily Express”, Josè Mourinho avrebbe infatti intenzione di mettere a segno un doppio colpo in estate, strappando la coppia formata dal cileno e dal tedesco ai Gunners del rivale Arsene Wenger. Sanchez, stando a quanto riportato dal “Times”, avrebbe chiesto cifre folli all’Arsenal per porre la propria firma sul rinnovo del contratto e, in attesa di risposta da parte del club londinese, una sua partenza in estate rimane dunque molto probabile. Sul cileno rimane forte l’interesse di Inter e Juve ma lo United di Mourinho potrebbe permettergli di rimanere in un campionato nel quale ha dimostrato negli ultimi anni di poter fare la differenza. Ozil è invece una vecchia conoscenza dello Special One, il quale sarebbe entusiasta di riportare sotto la propria ala “il miglior numero 10 al mondo”, come lo stesso Mourinho aveva definito il centrocampista tedesco ai tempi del Real Madrid.