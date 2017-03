Niente Arsenal per Max Allegri. Secondo quanto rivelato dai colleghi del Sunday Express sarebbe cosa fatta il rinnovo di Arsene Wenger per le prossime due stagioni sulla panchina dei Gunners. Nulla da fare quindi per il tecnico bianconero recentemente accostato con insistenza al club di Londra che avrebbe deciso di continuare con l’allenatore francese.