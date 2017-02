Dall’Inghilterra: pazza idea Marchisio per Conte. Il Chelsea ci pensa

Antonio Conte avrebbe messo in cima alla lista dei desideri Claudio Marchisio per il Chelsea della prossima stagione. Questo riporta il portale inglese TalkSport, che aggiunge come la trattativa sia impervia per Abramovich e i suoi, nonostante la volontà di Conte di riabbracciare un suo pallino ai tempi della nazionale azzurra e dei bianconeri. L’ostacolo è proprio la Juve, che lo ritiene incedibile. E il sogno potrebbe restare tale.