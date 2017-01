Dall’Inghilterra: prende quota l’ipotesi Allegri per il post Wenger. Trattative a buon punto?

Sono in molti a credere che la stagione in corso sia l’ultima per Arsene Wenger alla guida del suo Arsenal ed ecco allora che in Inghilterra sono già alla ricerca del sostituto perfetto per reggere un’eredità così importante. Secondo il “Daily Express” il nome del nuovo manager sarebbe già stato trovato e anche le trattative sarebbero già a buon punto. Stiamo parlando dell’allenatore juventino Massimiliano Allegri, già accostato ai Gunners nei mesi precedenti. Come riportato dal tabloid britannico, le discussioni tra l’allenatore bianconero e il club londinese sarebbero in uno stato avanzato, anche se per ora nessun accordo sarebbe ancora stato trovato. Un’esperienza estera alletterebbe molto il tecnico toscano e uno stimolo in più sarebbe sicuramente rappresentato dalla possibilità di dar battaglia in un nuovo campionato a quell’Antonio Conte che proprio Allegri si è ritrovato a sostituire sulla panchina juventina. Con il ciclo di Wenger ormai destinato alla conclusione, la Premier League potrebbe dunque tingersi ancor di più del tricolore italiano.