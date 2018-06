Dall’Inghilterra: Real Madrid, Kovacic chiede più spazio. Juve, Inter e Liverpool alla finestra

Secondo quanto riferito dal “Mirror” Mateo Kovacic sarebbe finito sul taccuino di molti club. Il croato non avrebbe trovato abbastanza spazio nell’undici di Zinedine Zidane collezionando solo 10 presenze in Liga rispetto alle 36 registrate l’anno scorso in tutte le competizioni. Sempre stando alle indiscrezioni provenienti da oltremanica oltre all’Inter anche Juve e Liverpool sarebbero sulle tracce del centrocampista dei blancos, quest’ultimo desideroso di giocare dopo una stagione vissuta da non protagonista.