Dall’Inghilterra: Sanchez-Arsenal a giugno sarà addio

Un’immagine vale più di mille parole. E quella che ritrae Alexis Sanchez dopo il quinto gol subito dall’Arsenal nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League ne è la prova lampante. Il cileno, in disparte nel campo, quasi inginocchiato allo strapotere del Bayern, sembra essersi arreso all’idea di poter competere con i Gunners per un trofeo prestigioso. E questo potrebbe essere lo snodo cruciale di una stagione, e forse una carriera, che lo porterebbe lontano da Londra nell’imminente futuro. E’ questo il pensiero dei colleghi dell’Independent, i quali suggeriscono che le possibilità di una partenza dell’attaccante ex Udinese e Barcellona possa essere molto vicina e concreta. Juve e Inter, da tempo sulle tracce del fuoriclasse di Tacopilla, potrebbero beneficiare di questa situazione, restando alla finestra e monitorando l’evolversi della vicenda, prima di sferrare un’offensiva che porterebbe alla conclusione l’avventura inglese del Niño Maravilla.